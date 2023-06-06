Россиянка Павлюченкова не смогла выйти в полуфинал Roland Garros

Россиянка в двух сетах уступила Каролине Муховой из Чехии

ТАСС, 6 июня. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова во вторник уступила чешке Каролине Муховой в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу чешской теннисистки. В полуфинале ей предстоит сыграть с победительницей матча между второй ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко и украинской спортсменкой Элиной Свитолиной.

Павлюченковой 31 год, она занимает 333-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка побеждала на 12 турнирах под эгидой организации. В 2021 году Павлюченкова дошла до финала Roland Garros, это ее лучший результат на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг.

Муховой 26 лет, она располагается на 43-м месте в мировом рейтинге, на ее счету один титул WTA. Спортсменка повторила свой лучший результат на турнирах Большого шлема, ранее она выходила в полуфинал Открытого чемпионата Австралии 2021 года.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).