Тольяттинское издание опровергло материал о враче фигуристов Шветском

В статье врача назвали "Доктором Допинг"

ТАСС, 6 июня. Тольяттинское издание "Угол зрения" опубликовало опровержение материала о докторе сборной России по фигурному катанию Филиппе Шветском. Опровержение опубликовано на сайте издания.

29 мая Шветский сообщил ТАСС, что подал в суд Тольятти иск к изданию о защите чести, достоинства и деловой репутации, поскольку в материале его назвали "Доктором Допинг", публично обвиняя в преступной деятельности в отсутствие вступившего в законную силу судебного акта. В иске врач указал, что ждет опровержения и компенсации в один рубль.

"В материале "Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой" от 10 февраля 2022 автор опубликовал несколько фактов, которые не соответствуют действительности в отношении к Шветскому Филиппу Михайловичу", - сказано в опровержении.

Издание указывает, что материалы были опубликованы без проведения сбора фактов и их последующего анализа, основываясь лишь на комментариях в социальных сетях и телеграм-каналах.

"Редакция не хотела опорочить достоинство, честь и деловую репутацию Шветского Филиппа Михайловича", - указано в опровержении.

Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. В связи с этой ситуацией сборной по-прежнему не вручены золотые медали за победу в командном турнире.