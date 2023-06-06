Врач фигуристов Шветский назвал победой опровержение материала о нем после иска в суд

Филипп Шветский отметил, что издание разместило опровержение до начала судебного разбирательства

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Врач сборной России по фигурному катанию на Олимпийских играх в Пекине Филипп Шветский считает определенной победой опровержение материала в тольяттинском издании "Угол зрения", в связи с которой специалист обратился в суд. Об этом Шветский заявил во вторник ТАСС.

Шветский являлся врачом сборной России на Олимпиаде в Пекине, во время которой стало известно о положительной допинг-пробе российской фигуристки Камилы Валиевой. 10 февраля 2022 года издание "Угол зрения" опубликовало материал с заголовком "Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой", а 29 мая Шветский подал на издание иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. В иске врач указал, что ждет опровержения и компенсации в один рубль. В понедельник издание опубликовало опровержение, признав, что материалы были опубликованы без проведения сбора фактов и их последующего анализа, основываясь лишь на комментариях в социальных сетях и телеграм-каналах.

"Иск был принят, отправлен на доработку нюансов - место проживания, водительские права и так далее. "Угол зрения" в свою очередь решил не дожидаться разбирательства, издание признало, что даже не проверяло опубликованные факты. Поэтому, в целом, я удовлетворен, хотя исход ситуации решен без суда, который был мне принципиально важен. Есть ощущение незавершенности, поскольку юридически это никак не оформлено, но, с другой стороны, это определенная победа. Со мной решили не бороться, признав мою правоту", - сказал Шветский.

5 июня сайт Министерства спорта России опубликовал списки кандидатов в сборную России по фигурному катанию, где Шветский числится специалистом команды.

"Несмотря на давление извне, в том числе и из зарубежных СМИ, я уже не первый год работаю с представителями разных видов спорта на уровне сборных. Мне доверяют, это для меня самое главное", - отметил Шветский.