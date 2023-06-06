Вторая ракетка мира белоруска Соболенко вышла в полуфинал Roland Garros

Белорусская теннисистка обыграла в двух сетах украинку Элину Свитолину

ТАСС, 6 июня. Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), во вторник обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу белорусской теннисистки, имеющей на турнире второй номер посева. В полуфинале Соболенко сыграет с чешской спортсменкой Каролиной Муховой.

Соболенко 25 лет, на ее счету 13 титулов под эгидой WTA. Лучшим достижением белоруски на турнирах Большого шлема является победа в Открытом чемпионате Австралии 2023 года. На Roland Garros она ранее не проходила дальше третьего круга, выход в полуфинал текущего розыгрыша стал ее лучшим результатом на турнире в карьере. На счету Соболенко также две победы на турнирах Большого шлема в парном разряде: в 2019 году она выиграла Открытый чемпионат США, в 2021-м - Открытый чемпионат Австралии (обе победы - в паре с бельгийкой Элизе Мертенс).

Свитолиной 28 лет, она является победительницей 17 турниров WTA, в том числе Итогового турнира WTA 2018 года. В 2017 году она занимала 3-е место в мировом рейтинге, на данный момент спортсменка находится на 192-й строчке. Лучшим результатом Свитолиной на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Уимблдона и Открытого чемпионата США в 2019 году. Весной 2023 года украинка вернулась к соревнованиям после рождения дочери.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Действующей победительницей турнира является первая ракетка мира Ига Свёнтек из Польши. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).