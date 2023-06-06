6 июня, 13:10
Хоккей в России

Бывших хоккеистов "Динамо" Мальцева и Давыдова наградили орденами Александра Невского

Также награды удостоены Зинэтула Билялетдинов, Василий Первухин и Станислав Петухов

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил бывших хоккеистов московского "Динамо" и сборной СССР Александра Мальцева и Виталия Давыдова орденом Александра Невского. Указ главы государства о награждении госнаградами опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.

Также ордена Александра Невского удостоены бывший тренер "Динамо" Зинэтула Билялетдинов, ветераны "Динамо" Василий Первухин и Станислав Петухов.

Орденом Почета награждены главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов, бывший тренер "Динамо" Владимир Юрзинов и ветераны клуба Александр и Владимир Голиковы, Сергей Петренко, Сергей Светлов, Анатолий Семенов и Михаил Титов.

Бывший голкипер "Динамо" Александр Еременко удостоен ордена Дружбы, главный врач по спортивной медицине клуба Валерий Конов награжден орденом Пирогова.

Мальцеву 73 года, он выступал за "Динамо" с 1967 по 1984 год, в составе команды стал многократным призером чемпионатов СССР и обладателем Кубка СССР. В составе сборной СССР Мальцев дважды становился олимпийским чемпионом и один раз завоевывал серебряную медаль Игр. Давыдову 84 года, он является одним из шести трехкратных олимпийских чемпионов в истории хоккея наряду с Владиславом Третьяком, Анатолием Фирсовым, Виктором Кузькиным, Андреем Хомутовым и Александром Рагулиным. 

Теги:
Хоккей в России
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