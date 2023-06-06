Украинка Свитолина не пожала руку белоруске Соболенко после матча на Roland Garros

Элина Свитолина уступила белорусской спортсменке в матче четвертьфинала

ТАСС, 6 июня. Украинка Элина Свитолина во вторник не стала пожимать руку второй ракетке мира белоруске Арине Соболенко после четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Матч завершился со счетом 6:4, 6:4 в пользу Соболенко. После матча белоруска ожидала соперницу у сетки, однако Свитолина прошла мимо и сразу поблагодарила судью на вышке, что вызвало смешанную реакцию трибун: часть зрителей отреагировала на поступок украинки свистом. При этом зрители одобрительно реагировали на удачные действия обеих теннисисток во время матча, аплодировали Соболенко после победы и во время интервью на корте, Свитолиной - когда она покидала корт.

2 июня Свитолина не пожала руку россиянке Анне Блинковой, которую обыграла в третьем круге Открытого чемпионата Франции (2:6, 6:2, 7:5). 4 июня ситуация повторилась после матча украинки против первой ракетки России Дарьи Касаткиной (6:4, 7:6 (7:5)). 28 мая Соболенко обыграла украинку Марту Костюк (6:3, 6:2) в матче первого круга Roland Garros. После матча зрители освистали Костюк за отказ пожать руку белорусской теннисистке.

В полуфинале Соболенко сыграет с Каролиной Муховой из Чехии. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня.