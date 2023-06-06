В ISU не стали комментировать переход Дэвис и Смолкина в сборную Грузии

Спортсмены могут выступать от страны, гражданином которой они являются или в которой они проживали не менее одного года, отметили в организации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Международный союз конькобежцев (ISU) не будет комментировать переход российских фигуристов Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, выступающих в танцах на льду, в сборную Грузии. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе организации.

"ISU не будет комментировать конкретные случаи и приглашает заинтересованные стороны связаться с соответствующими членами ISU, - сказали в пресс-службе организации. - Спортсмены могут выступать от страны - члена ISU, гражданином которой они являются или в которой они проживали не менее одного года. В парном катании и танцах на льду этому требованию должен соответствовать только один партнер. Другой партнер при этом должен быть гражданином или резидентом страны - члена ISU".

Главный тренер сборной России Елена Чайковская в понедельник сообщила ТАСС, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России одобрил запрос грузинских коллег о переходе дуэта. Она также отметила, что Дэвис и Смолкин заявления на переход не подавали.

5 июня глава Минюста Грузии Рати Брегадзе сообщил на брифинге после заседания правительства, что Министерство юстиции Грузии запустит процедуру предоставления гражданства Дэвис и Смолкину, если они обратятся с соответствующим заявлением, однако окончательное решение будет принимать президент республики Саломе Зурабишвили.

В сезоне-2022/23 Дэвис и Смолкин пропустили этапы Гран-при России и чемпионат страны. Дэвис 20 лет, она является дочерью тренера Этери Тутберидзе, Смолкину 23 года. Спортсмены завоевали серебряные медали чемпионата России в сезоне-2021/22. На Олимпийских играх в Пекине дуэт занял 14-е место.