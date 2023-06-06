Крымские клубы будут представлены в новом сезоне Второй лиги "Севастополем" и "Рубином"

Как сообщили ТАСС в пресс-службе ФНЛ, "Таврия" и "Океан" не участвовали в процедуре аттестации

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Два футбольных клуба из Крыма выступят в Леон - Второй лиге в сезоне-2023/24. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

"Право выступить в следующем сезоне в группе Б Второй лиги получили "Севастополь" и "Рубин" из Ялты. "Таврия" и "Океан" не участвовали в процедуре аттестации", - сообщили в пресс-службе ФНЛ.

10 марта глава Крымского футбольного союза Сергей Бородкин сообщил ТАСС, что крымские клубы направили необходимые документы для прохождения лицензирования, чтобы получить право выступать в турнирах ФНЛ. 24 апреля в пресс-службе ФНЛ сообщили ТАСС о готовности принять четыре клуба из Крыма в состав участников Второй лиги.

"Рубин" получил аттестацию для выступления во Второй лиге 6 июня, "Севастополь" - 1 июня. 10 мая Российский футбольный союз (РФС) утвердил разделение Второй лиги, которую проводит ФНЛ, на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые будут поделены на "Золотую" и "Серебряную" группы. В дивизионе Б будут выступать более 60 клубов, которые получат соответствующую лицензию РФС.