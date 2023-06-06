В ялтинском "Рубине" заявили, что ряд футболистов команды имеют украинские паспорта

В соответствии с регламентом Второй лиги чемпионата России, где будет выступать команда, легионерам запрещено принимать участие в матчах турнира

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Около 10 футболистов "Рубина" из Ялты имеют украинские паспорта. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент клуба Кирилл Шапошников.

6 июня "Рубин" получил аттестат Футбольной национальной лиги (ФНЛ) для выступления в дивизионе Б Леон - Второй лиги. В соответствии с регламентом соревнований, легионерам запрещено принимать участие в матчах турнира.

"Конечно, у нас есть такие же нюансы, как у "Севастополя", у нас порядка 10 футболистов имеют украинские футбольные паспорта. Ждем решений и от Футбольной национальной лиги, будем сейчас разбираться. Точно не могу сказать, будем узнавать. Конечно, хотелось бы сохранить состав, тем более сейчас мы боремся за медали в чемпионате премьер-лиги Республики Крым", - сказал Шапошников.

"Рубин" стал вторым клубом из Крыма, получившим аттестат ФНЛ для выступления во Второй лиге. 1 июня аналогичный документ был выдан "Севастополю".