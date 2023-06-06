В ялтинском футбольном клубе "Рубин" счастливы возможности выступить во Второй лиге

6 июня комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по аттестации клубов выдала клубу аттестат для участия в турнире

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Футболисты ялтинского "Рубина" будут достойно представлять Крым в Леон - Второй лиге. Уверенность в этом ТАСС во вторник высказал президент клуба Кирилл Шапошников.

6 июня комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по аттестации клубов выдала "Рубину" аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б.

"Долгожданная новость, мы ее ждали девять лет, я думаю, что весь Крым ждал ее девять лет, - сказал Шапошников. - "Рубин" - первооткрыватель Футбольной национальной лиги, потому что "Севастополь" является отдельным субъектом Российской Федерации. Мы счастливы, будем достойно представлять Крым и наш прекрасный город Ялта в футбольных баталиях".

"Мы очень благодарны аттестационной комиссии, которая с вниманием отнеслась к нам и подсказывала какие-то моменты. Потому что для нас это новый турнир, были некоторые особенности, которых не было в Крыму. Но мы прошли это, чуть длиннее у нас был путь, чем у "Севастополя", но мы рады и за "Севастополь", и за Ялту, что мы все-таки прошли этот экзамен. Теперь все зависит от нас", - добавил Шапошников.

1 июня аналогичный аттестат был выдан "Севастополю". Он стал первым клубом из Крыма, получившим лицензию на участие в соревнованиях под эгидой Российского футбольного союза (РФС). 10 мая РФС утвердил разделение Второй лиги, которую проводит ФНЛ, на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые будут поделены на "Золотую" и "Серебряную" группы. В дивизионе Б будут выступать более 60 клубов, которые получат соответствующую лицензию РФС. Они будут разделены на четыре группы.

Решением Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) крымские клубы после воссоединения Крыма с Россией выступали в чемпионате региона. Крымский футбольный союз был учрежден в июле 2015 года, создание организации проходило при поддержке УЕФА. С 2015 года для клубов полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой союза.