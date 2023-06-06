Ялтинский "Рубин" будет проводить домашние матчи Второй лиги в Крыму

Команда будет принимать соперников на стадионе "Авангард"

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Домашние матчи ялтинского футбольного клуба "Рубин" в Леон - Второй лиге будут проходить в Крыму. Об этом ТАСС во вторник сообщил президент ялтинского "Рубина" Кирилл Шапошников.

6 июня комиссия Футбольной национальной лиги (ФНЛ) по аттестации клубов выдала ялтинскому "Рубину" аттестат для участия в соревнованиях Второй лиги в дивизионе Б.

"Домашние матчи мы будем проводить на прекрасном новом стадионе "Авангард" в Ялте, - сказал Шапошников.

10 мая Российский футбольный союз (РФС) утвердил разделение Второй лиги, которую проводит ФНЛ, на два дивизиона. В дивизион А войдут 20 команд, которые будут поделены на "Золотую" и "Серебряную" группы. В дивизионе Б будут выступать более 60 клубов, которые получат соответствующую лицензию РФС. Они будут разделены на четыре группы.