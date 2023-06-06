Комитет Госдумы предложил упорядочить создание любительских спортивных лиг

Законопроект предполагает уточнение понятия "массовый спорт", что позволит учитывать всех граждан, которые систематически занимаются физической подготовкой, в том числе самостоятельно, вне зависимости от участия в соревнованиях

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Комитет Госдумы по физической культуре и спорту предложил упорядочить создание любительских лиг в России. Текст соответствующего документа ТАСС предоставили во вторник в комитете.

Комитет Госдумы по физической культуре и спорту внес законопроект, подготовленный во исполнение перечня поручений президента по итогам Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта от 8 июня 2022 года. Законопроектом впервые вводятся новые понятия - "любительский спорт" и "любительская спортивная лига", он также направлен на развитие массового и корпоративного спорта. Законопроект предполагает уточнение понятия "массовый спорт", что позволит учитывать всех граждан, которые систематически занимаются физической подготовкой, в том числе самостоятельно, вне зависимости от участия в соревнованиях.

"Прежде всего, законопроектом закрепляется новое понятие в спорте - "любительский спорт", - говорится в тексте документа. - Под ним следует понимать ту часть спорта, которая направлена на физподготовку граждан и их дальнейшее участие в соревнованиях при условии, если эти соревнования не определены как профессиональные, участники в них не получают систематического дохода и это не является их трудовой деятельностью, они не включены в списки кандидатов в сборные России и не участвуют в профессиональных спортивных соревнованиях. Также законопроектом впервые предлагается возможность создания в России любительской спортивной лиги, это некоммерческая организация, которая будет проводить любительские спортивные мероприятия. Что важно, такие лиги по согласованию со спортивными федерациями смогут участвовать в формировании Единого календарного плана спортивных мероприятий".

"Это очень важный законопроект, который исполняет поручения президента России от 8 июня прошлого года, прежде всего, мы создаем "любительский спорт", который играет большую роль в развитии спорта в целом, - сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. - В России много людей, которые не просто тренируются и поддерживают физическую форму для себя, а хотели бы показывать результаты на соревнованиях, и мы дадим им такую возможность. Наш законопроект не просто вводит понятие "любительский спорт", которого раньше не было в законодательстве, он создает любительские лиги и позволит проводить официальные соревнования для любителей в разных видах спорта. Только представьте, мы сможем организовывать чемпионаты России, кубки среди любителей, поощрять их, присваивать разряды".

В корпоративном спорте будут учитываться все трудовые коллективы, занимающиеся физподготовкой, и все соревнования, проводимые работодателем, не только в государственных органах или корпорациях, как сейчас. Также законопроектом уточняются права Ассоциации развития корпоративного спорта, ее предлагается отнести к субъектам физической культуры и спорта. Она будет координировать создание и развитие физкультурно-спортивных клубов среди работодателей и организовывать соревнования. Для вовлечения работников в систематические занятия физкультурой законопроектом закрепляется право работодателей содействовать развитию физкультурно-спортивных клубов, а работники будут иметь право участвовать в спортивных соревнованиях.