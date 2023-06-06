Английский клуб с первой строчки сместил мадридский "Реал"

ТАСС, 6 июня. Английский "Манчестер Сити" стал самым дорогим футбольным брендом мира по версии британской консалтинговой компании Brand Finance. Рейтинг мировых футбольных брендов опубликован во вторник на официальном сайте компании.

Общая стоимость "Манчестер Сити" составляет $1,562 млрд, что на $23 млн больше по сравнению с прошлым годом. Английский клуб сместил с первого места рейтинга испанский "Реал", который был самым дорогим футбольным брендом последние четыре года. Мадридский клуб сейчас оценивается в $1,513 млрд, потеряв в стоимости $255 млн. Тройку самых дорогих брендов замыкает испанская "Барселона" - $1,425 млрд.

Четвертое место занимает английский "Манчестер Юнайтед" ($1,412 млрд), пятое - "Ливерпуль" (Англия, $1,411 млрд), шестое - "Пари Сен-Жермен" (Франция, $1,174 млрд), седьмое - "Бавария" (Германия, $1,140 млрд), восьмое - "Арсенал" (Англия, $940 млн), девятое - "Тоттенхэм" (Англия, $931 млн), десятое - "Челси" (Англия, $893 млн).

"Манчестер Сити" в нынешнем сезоне выиграл Кубок и чемпионат Англии и сыграет в финале Лиги чемпионов с итальянским "Интером" 10 июня.