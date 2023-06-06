СМИ: "Ювентус" решил выйти из проекта футбольной Суперлиги

В проекте остались только испанские "Реал" и "Барселона"

ТАСС, 6 июня. Итальянский футбольный клуб "Ювентус" принял решение выйти из проекта Суперлиги. Об этом во вторник сообщила испанская газета Marca.

Руководство "Ювентуса" уведомило в письменном виде о начале процесса выхода из Суперлиги два оставшихся в проекте клуба - испанские "Реал" и "Барселону". По данным издания, туринский клуб принял такое решение в целях достижения договоренности с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), который ранее угрожал исключить команду из еврокубков на год или более из-за финансовых махинаций и поддержки проекта Суперлиги.

В конце мая Федеральный апелляционный суд Итальянской федерации футбола (FIGC) лишил "Ювентус" 10 очков в чемпионате страны нынешнего сезона из-за финансовых махинаций.

19 апреля 2021 года английские "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", испанские "Барселона", "Атлетико" и "Реал", итальянские "Милан", "Интер" и "Ювентус" объявили о создании Суперлиги. После резкого протеста болельщиков и угрозы санкций со стороны Международной федерации футбола и УЕФА в Суперлиге остались только "Реал", "Барселона" и "Ювентус". 7 мая 2021 года УЕФА объявил о примирении с остальными девятью клубами, а также опубликовал список санкций на случай возвращения к идее создания Суперлиги.

9 февраля 2023 года британская газета The Telefraph сообщила, что дочерняя компания Суперлиги А22 объявила о намерении запустить новый формат альтернативного Лиге чемпионов европейского футбольного турнира и продолжить борьбу против монополии УЕФА.