Лысенко выиграл турнир по прыжкам в высоту на Неделе легкой атлетики

Среди женщин первой стала Карина Демидик из Белоруссии

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Победитель зимнего чемпионата мира 2018 года Данил Лысенко выиграл турнир по прыжкам в высоту в рамках Недели легкой атлетики. Соревнования прошли во вторник.

Лысенко показал результат 2,31 метра. На такой же высоте планку преодолел занявший второе место Илья Иванюк. Он уступил Лысенко по количеству попыток. Третье место занял Альперен Асет из Турции с результатом 2,27 метра.

В соревнованиях женщин победительницей стала представительница Белоруссии Карина Демидик, показавшая результат 1,91 метра. Второе место заняла россиянка Надежда Андрюхина, третье - ее соотечественница Мария Кочанова. Российские спортсменки завершили соревнование с таким же результатом, как и Демидик, но уступили белоруске по количеству попыток.

Лысенко 26 лет, на его счету также серебро летнего чемпионата мира 2017 года. Иванюку 30 лет, он выиграл бронзу чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы - 2018.