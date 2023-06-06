СМИ: российского хоккеиста Проворова обменяли из "Филадельфии" в "Коламбус"

Защитник выступал за "Филадельфию" с 2016 года

ТАСС, 6 июня. Российский защитник Иван Проворов перешел из "Филадельфии" в "Коламбус" в результате трехстороннего обмена, в котором также поучаствовал "Лос-Анджелес". Об этом во вторник сообщает телеканал TSN.

Контракт Проворова, по которому он в среднем получает $6,75 млн в год, рассчитан до конца сезона-2024/25. Сообщается, что часть зарплаты игроку будет платить "Лос-Анджелес". Другие детали сделки пока не разглашаются.

Проворову 26 лет, он выступал за "Филадельфию" с 2016 года. Защитник был выбран "Филадельфией" на драфте 2015 года под общим седьмым номером. В сезоне-2022/23 россиянин забросил 6 шайб и отдал 21 результативную передачу в 82 матчах регулярного чемпионата. В составе сборной России Проворов стал бронзовым призером чемпионата мира 2017 года.

За "Коламбус" выступают российские нападающие Егор Чинахов, Кирилл Марченко, вратарь Даниил Тарасов. В межсезонье контракт с клубом подписал форвард Дмитрий Воронков, игравший за казанский "Ак Барс".

"Филадельфия" в завершившемся регулярном чемпионате заняла 14-е место в Восточной конференции, "Коламбус" - последнее, 16-е место. Обе команды не попали в плей-офф.