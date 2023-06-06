В IBA призвали членов МОК прислушаться к аргументам в пользу восстановления в правах

В боксерской организации отметили, что полное лишение статуса признания МОК будет несправедливым и незаконным решением

ТАСС, 6 июня. Международная ассоциация бокса (IBA) призвала членов Международного олимпийского комитета (МОК) прислушаться к аргументам в пользу восстановления организации в правах. Об этом говорится в письме IBA в МОК, опубликованном во вторник на официальном сайте боксерской организации.

5 июня IBA отправила письмо в МОК, в котором уведомила об исполнении всех требований, выдвинутых для восстановления в правах. Среди них - обеспечение управленческой и финансовой стабильности, а также решение судейского вопроса. Во вторник агентство Reuters сообщило, что МОК в среду проведет заседание исполнительного комитета, на котором обсудит письмо IBA.

"Мы можем прийти к выводу, что IBA добилась значительного прогресса за последние годы. Реформы еще продолжаются, и еще много работы предстоит сделать для улучшения боксерской культуры, но полное лишение статуса признания МОК будет необоснованным, несправедливым и незаконным решением, - говорится в письме за подписью президента IBA россиянина Умара Кремлева и генерального секретаря грека Джорджа Йеролимпоса. - Мы призываем членов МОК прислушаться к нашим аргументам, отметить прогресс и вынести справедливое решение по поводу будущего бокса".

В 2019 году МОК лишил IBA статуса признания, поскольку организация столкнулась с финансовым и управленческим кризисом. МОК потребовал от международной федерации провести реформы. В связи с отстранением задачу по организации олимпийских соревнований на Играх 2024 года в Париже взял на себя МОК. Бокс также было решено пока не включать в программу Олимпиады 2028 года в Лос-Анджелесе.

Кремлев возглавляет IBA (ранее - AIBA) с 2020 года. В 2022 году россиянин был переизбран на должность президента организации. С 2017 по 2021 год он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.