"Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии объявил о переходе Бензема

Контракт с форвардом рассчитан до 2026 года

ТАСС, 6 июня. Обладатель "Золотого мяча" 2022 года французский нападающий Карим Бензема подписал контракт с футбольным клубом "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии. Об этом во вторник сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с форвардом рассчитано до 2026 года. Ранее портал Relevo ("Релево") сообщил, что Бензема будет получать €200 млн в год.

Бензема 35 лет, с 2009 года он выступал за мадридский "Реал", за это время игрок провел 648 матчей в разных турнирах, забив 354 гола и отдав 165 результативных передач. В составе мадридского клуба Бензема стал пятикратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, четырехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, трижды побеждал в кубке и суперкубке страны. В составе "Лиона", за который он выступал с 2005 по 2009 год, форвард стал четырехкратным чемпионом Франции.

За сборную Франции Бензема провел 97 матчей, в которых забил 37 голов. С 2015 по 2021 год он был отстранен от игр за сборную из-за скандала, связанного с шантажом партнера по команде Матьё Вальбуэна. В 2021 году форвард вместе с национальной командой стал победителем Лиги наций. Бензема вошел в заявку сборной Франции на чемпионат мира 2022 года в Катаре, однако был вынужден пропустить турнир из-за травмы. 19 декабря он объявил о завершении карьеры в сборной.

"Аль-Иттихад" в прошедшем сезоне стал чемпионом Саудовской Аравии. Команда набрала 72 очка по итогам 30 туров и опередила в турнирной таблице национального первенства на пять очков "Аль-Наср", за который выступает нападающий Криштиану Роналду. Португальский форвард выступал вместе с Бензема в составе "Реала" с 2009 по 2018 год.