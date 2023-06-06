Прыгун в высоту Лысенко заявил, что предпочтет мировой рекорд золоту Олимпийских игр

Достижение кубинца Хавьера Сотомайора (2,45 метра) держится с 1993 года

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Установление мирового рекорда для российского прыгуна в высоту Данила Лысенко является более приоритетной задачей, чем победа на Олимпийских играх. Об этом спортсмен сообщил во вторник журналистам.

"Наверное, побить рекорд", - ответил Лысенко на вопрос, что для него важнее, стать олимпийским чемпионом или рекордсменом мира.

"К мировому рекорду очень близко подбирался Мутаз Баршим, он был готов и на моих глазах пытался покорить 2,46 метра. Не могу сказать, почему рекорд до сих пор не побили", - добавил Лысенко.

Мировой рекорд в прыжках в высоту на протяжении почти тридцати лет принадлежит кубинцу Хавьеру Сотомайору (2,45 метра).

Лысенко 26 лет, на его счету золото зимнего чемпионата мира 2018 года и серебро летнего чемпионата мира 2017 года.