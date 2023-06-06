Данил Лысенко объяснил, почему ему не удалось установить лучший результат сезона в мире

Прыгун в высоту победил на турнире в Москве с результатом 2,31 метра

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Ошибки в технике не позволили победителю московского турнира в прыжках в высоту Данилу Лысенко прыгнуть на 2,35 метра и установить лучший результат сезона в мире. Об этом спортсмен сообщил в вторник журналистам.

Лысенко победил на турнире с результатом 2,31 метра, опередив по попыткам Илью Иванюка. Затем оба спортсмена пытались взять планку на высоте 2,35 метра, но безуспешно. Лучший результат сезона в мире равен 2,33 метра. Он принадлежит Иванюку, австралийцу Джоелу Байдену и американцу Джувону Харрисону

"Непонятное сегодня со мной было, не получалось, - сказал Лысенко. - Вторая попытка на 2,35 только, по-моему, более-менее была. Я сразу почувствовал сегодня, что делаю что-то немного не то. Пока не могу понять причину, будем пересматривать видео и искать, в чем проблема дискомфорта".

"А так готовность была отличная, ехал сюда с хорошим настроением. Классные ощущения соревноваться на глазах Хавьера Сотомайора, которому принадлежит мировой рекорд. Пообщаться не удалось, просто пожали руки, он меня поздравил", - добавил спортсмен.