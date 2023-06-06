Прыгун в высоту Иванюк заявил, что 10 июня намерен обновить рекорд Мемориала Знаменских

Лучший результат соревнований составляет 2,34 метра

МОСКВА, 6 июня. /ТАСС/. Обладатель лучшего результата сезона в мире в прыжках в высоту Илья Иванюк намерен 10 июня на московском Мемориале Знаменских обновить принадлежащий себе же рекорд турнира. Об этом он сообщил журналистам во вторник.

Во вторник Иванюк, повторивший четырьмя днями ранее лучший результат сезона в мире (2,33 метра), на Дне прыжков в высоту в Москве занял второе место с результатом 2,31 метра, уступив по попыткам Данилу Лысенко.

"Сейчас задача - отдохнуть, восстановиться дома по-быстрому, потому что в субботу уже выступать, - заметил Иванюк - То есть довольно тяжелая неделя выдается, я в пятницу прыгал в Брянске, сегодня прыгал тут, и в субботу снова прыгаю здесь. Загадывать не буду, но у меня 2,34 м рекорд этих соревнований, попробую его побить".

Иванюк является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года и чемпионата Европы - 2018.