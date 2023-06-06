Алькарас сыграет с Джоковичем в полуфинале Roland Garros

В 1/4 финала испанец победил в трех сетах грека Стефаноса Циципаса

ТАСС, 6 июня. Первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас во вторник обыграл грека Стефаноса Циципаса в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros). Соревнования проходят в Париже.

Встреча завершилась со счетом 6:2, 6:1, 7:6 (7:5) в пользу 20-летнего Алькараса. В полуфинале испанец встретится с третьей ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.

Алькарас выиграл 10 титулов Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP). Лучшим результатом испанца на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате США 2022 года.

Циципасу 24 года, он занимает пятое место в мировом рейтинге. Греческий теннисист выиграл 10 турниров ATP. Он доходил до финала Открытого чемпионата Австралии (2023) и Открытого чемпионата Франции (2021).

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Действующим победителем является рекордсмен по количеству побед на турнире (14 титулов) испанец Рафаэль Надаль, который пропускает текущие соревнования из-за травмы. Из российских теннисистов турнир выигрывал Евгений Кафельников (1996).

Финальный матч в мужском одиночном разряде пройдет 11 июня.