Первые стыковые матчи за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне пройдут в среду

Красноярский "Енисей" примет воронежский "Факел", "Родина" встретится в Москве с "Пари Нижний Новгород"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Первые стыковые матчи за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2023/24 пройдут 7 июня. Московская "Родина" примет "Пари Нижний Новгород", красноярский "Енисей" дома сыграет с воронежским "Факелом".

Стыковые матчи проводятся с сезона-2011/12. В них принимают участие команды, занявшие 13-е и 14-е места в РПЛ, которые играют против клубов, завершивших розыгрыш Первой лиги на третьей и четвертой строчках. Победители получают право сыграть в следующем сезоне в РПЛ, а проигравшие отправляются в Первую лигу.

"Пари НН" по итогам сезона в РПЛ занял 13-е место в таблице, "Факел" завершил чемпионат на 14-й строчке. В Мелбет - Первой лиге "Енисей" стал четвертым, "Родина" - пятой. Третье место заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах. Элитный дивизион напрямую покинули подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо", их заменят выигравший чемпионат Первой лиги казанский "Рубин" и занявшая второе место калининградская "Балтика".

Изначально стыковые матчи планировалось провести 6 и 9 июня. После заключительного тура РПЛ Российский футбольный союз (РФС) изменил даты. Первая встреча между "Енисеем" и "Факелом" начнется в 15:00 мск и пройдет в крытом футбольном манеже. "Родина" примет "Пари НН" на стадионе академии московского "Спартака", матч начнется в 18:00 мск.

Ответные игры состоятся 10 июня в Нижнем Новгороде и Воронеже, впервые в стыковых матчах не будет применяться правило гостевого гола. Победителем станет команда, которая забьет большее количество мячей в двух матчах. Если команды забьют равное количество мячей, то после ответной игры будут назначены два дополнительных тайма по 15 минут. Если в течение дополнительного времени команды забьют равное количество мячей или счет не изменится, то победитель будет определен в серии пенальти.

В 2020 и 2021 годах стыковые матчи не проводились. В первом случае они были отменены из-за пандемии коронавируса, во втором - из-за того, что команды второго по силе дивизиона, которые завоевали право побороться за выход в РПЛ, не получили необходимых лицензий. В 18 стыковых противостояниях 12 раз победы одерживали команды РПЛ.