"Фиорентина" и "Вест Хэм" встретятся в финальном матче футбольной Лиги конференций

Матч состоится в среду на стадионе "Фортуна-Арена" в Праге

ТАСС, 7 июня. Итальянский футбольный клуб "Фиорентина" и английский "Вест Хэм" в среду сыграют в финальном матче Лиги конференций. Встреча пройдет в Праге на стадионе "Фортуна-Арена" и начнется в 22:00 мск.

Победитель финального матча в следующем сезоне примет участие в групповом этапе Лиги Европы. Обе команды в минувшем сезоне национальных чемпионатов выступили неудачно и не смогли попасть в еврокубки. "Фиорентина" заняла 8-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 56 очков и отстав от зоны Лиги конференций на 6 баллов. В Кубке Италии флорентийцы дошли до финала, уступив "Интеру" со счетом 1:2. "Вест Хэм" расположился на 14-й позиции в таблице чемпионата Англии, команда в минувшем сезоне больше концентрировалась на задаче сохранения прописки в премьер-лиге и в итоге опередила зону вылета на шесть очков. Таким образом, для обоих финалистов Лиги конференций предстоящий матч станет последним шансом сыграть в еврокубках в следующем сезоне.

Обе команды давно не выигрывали европейских трофеев. "Фиорентина" в 1962 году завоевала единственный пока в своей коллекции титулов Кубок обладателей кубков, также трижды играла в финалах - Кубка европейских чемпионов в 1957 году (с испанским "Реалом", 0:2), Кубка обладателей кубков в 1962 году (с испанским "Атлетико", 1:1, 0:3 в переигровке) и Кубка УЕФА в 1990 году (с итальянским "Ювентусом", 1:3, 0:0).

В активе "Вест Хэма" два европейских трофея - Кубок обладателей кубков (1965) и Кубок Интертото (1999). Также англичане один раз участвовали в финале еврокубка - Кубка обладателей кубков в 1976 году (с бельгийским "Андерлехтом", 2:4).

Обе команды стартовали в Лиге конференций с раунда плей-офф квалификации, но "Вест Хэм" провел на два матча меньше на пути в финал. В ранге победителя группы английский клуб пропустил стадию стыковых матчей, в которой участвовала "Фиорентина", занявшая второе место в своем квартете. Итальянцы в 16 матчах одержали 11 побед при 2 ничьих и 3 поражениях, включая серию из 9 побед - с третьего тура до первого матча 1/4 финала. Английский клуб еще не проигрывал в нынешнем сезоне этого турнира - 13 побед при 1 ничьей.

"Фиорентина" является самой результативной командой Лиги конференций сезона-2022/23, если считать от группового этапа до финала. В активе флорентийцев 36 голов, у "Вест Хэма" - на 9 меньше. "Фиорентина" установила новый рекорд по числу голов в одном розыгрыше. Предыдущий принадлежал финалистам прошлого сезона: итальянской "Роме" и нидерландскому "Фейенорду" (по 28). Забивший 7 голов бразильский нападающий "Фиорентины" Артур Кабрал делит с Зеки Амдуни из швейцарского "Базеля" первое место в споре лучших бомбардиров текущей Лиги конференций. На один мяч меньше у еще одного форварда "фиалок" серба Луки Йовича и ямайца Майкла Антонио из "Вест Хэма".

Первая встреча в еврокубках

"Фиорентина" и "Вест Хэм" впервые сыграют друг с другом в официальном матче. У флорентийцев положительная статистика игр против английских клубов - 6 побед, 3 ничьи, 3 поражения, при этом итальянский клуб выиграл два из трех противостояний в плей-офф. "Вест Хэм" ранее только однажды встречался с итальянской командой, проиграв "Палермо" в первом круге Кубка УЕФА в сезоне-2006/07 (0:1, 0:3).

Финальный матч Лиги конференций обслужит испанская бригада арбитров во главе с Карлосом дель Серро, его помощниками на бровке станут Пау Себриан и Гуадалупе Поррас. Четвертым арбитром назначен Хесус Хиль Мансано, за систему видеоассистента рефери (VAR) будут отвечать Хуан Мартинес и Алехандро Хосе Эрнандес, а также португалец Тьягу Мартинш.

Лига конференций проводится второй сезон и считается третьим по силе еврокубковым турниром после Лиги чемпионов и Лиги Европы. Первым обладателем трофея в сезоне-2021/22 стала "Рома", которая в нынешнем сезоне дошла до финала Лиги Европы, где уступила испанской "Севилье" (1:1, 1:4 по пенальти). В сезоне-2022/23 клубы из России не выступают в еврокубках из-за решения исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций.