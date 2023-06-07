Хоккеист "Квебека" Комаров рассказал об игре под руководством Патрика Руа

В 2023 году клуб, которым руководит Руа, выиграл чемпионат Главной юниорской хоккейной лиги Квебека

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMHL) "Квебек Рэмпартс" Патрик Руа является жестким специалистом. Об этом ТАСС в среду рассказал защитник команды Всеволод Комаров.

Под руководством Руа "Квебек" в 2006 и 2023 году становился обладателем Мемориального кубка, а в этом сезоне выиграл и чемпионат QMHL.

"Поначалу я приехал, не очень хорошо знав английский. Он понимал это, сам знал пару русских слов, да и хорошо относился ко всем в команде. Да, он жесткий тренер. Этот год выдался комфортным для меня в плане адаптации, и он подсказывал мне. Может и накричать, но все по делу", - сказал Комаров.

19-летний Комаров стал обладателем Мемориального кубка, который "Квебек" выиграл в ночь на 5 июня, победив в финале "Сиэтл Тандербердз" со счетом 5:0. Россиянин стал автором победной шайбы. Уроженец Челябинска Комаров приехал в Канаду в 2021 году, до этого он выступал за юниорские команды магнитогорского "Металлурга" (до 16 и 17 лет), а также играл в Молодежной хоккейной лиге за "Стальные Лисы".

Руа выступал на позиции вратаря, он является четырехкратным обладателем Кубка Стэнли (1986, 1993 - "Монреаль"; 1996, 2001 - "Колорадо"), трижды признавался самым ценным игроком плей-офф (1986, 1993, 2001) и лучшим вратарем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (1989, 1990, 1992). В 2014 году он, будучи наставником "Колорадо", получил приз лучшему тренеру сезона. В 2004 году Руа был признан величайшим вратарем в истории лиги, в 2017 году вошел в число 100 лучших ее игроков, в 2006 году был введен в Зал хоккейной славы в Торонто.