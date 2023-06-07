Игрок "Квебека" Комаров считает, что в Канаде более силовой хоккей, чем в России

Защитник подчеркнул, что мечтает играть в НХЛ

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Хоккей в Канаде более быстрый и силовой, чем в России, из-за этого приходится уделять много внимания физической подготовке. Об этом ТАСС в среду рассказал защитник клуба Главной юниорской хоккейной лиги Квебека "Квебек Рэмпартс" Всеволод Комаров.

"Как я приехал, мне показалось, что тренировки более интенсивные, более быстрый хоккей, сложнее выходить из зоны, так как на это мало времени. Это маленькая площадка - многое сказывается, скорости выше. Приходилось добавлять и в "физике": тут более силовой хоккей, чем в России, больше силовых приемов, особенно в плей-офф", - рассказал Комаров.

19-летний Комаров стал обладателем Мемориального кубка, который "Квебек" выиграл в ночь на 5 июня, победив в финале "Сиэтл Тандербердз" со счетом 5:0. Россиянин стал автором победной шайбы. "Игра была сложной: один гол мы забили в первом периоде, второй - во втором, соперник потом полетел отыгрываться, забивать, и мы на контратаках забили две шайбы, а пятую в конце. Да, счет 5:0, но соперник играл хорошо, - сказал Комаров. - Что касается моего гола, у нас розыгрыш был с самого вбрасывания в своей зоне, и вся наша пятерка хорошо сыграла. Мне оставалось только бросить".

Из россиян победителями Мемориального кубка становились выступавший за "Квебек" Александр Радулов, Андрей Локтионов и Михаил Сергачев. "Я видел немало человек с майками Радулова. Болельщики тут поддерживают очень хорошо. После травмы перед плей-офф я вышел на лед на разминку перед матчем, увидел надпись в мой адрес по-русски. Было написано что-то вроде "Мужайся!", - вспомнил Комаров.

Уроженец Челябинска Комаров приехал в Канаду в 2021 году, ранее он выступал за юниорские команды магнитогорского "Металлурга" (до 16 и 17 лет), а также играл в Молодежной хоккейной лиге за "Стальных лисов". "У меня есть мечта играть в НХЛ, мы думали с семьей, какое решение принять, и выбор пал на то, чтобы все-таки поехать. Поначалу было трудновато: новая страна, пришлось усиленно учить английский, родные были далеко, я жил в местной семье. В первые два месяца подучил самые важные английские слова", - отметил защитник.