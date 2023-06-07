Чемпион мира Гулиев считает, что российские легкоатлеты не должны страдать из-за политики

Спортсмен, представляющий Турцию, рассказал, что примет участие в нескольких соревнованиях в Москве

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Спортсмены должны иметь право выступать на международных стартах и не зависеть от политики. Такое мнение ТАСС в среду высказал чемпион мира 2017 года в беге на 200 метров Рамиль Гулиев, представляющий Турцию.

"Спортсмены не должны страдать из-за политики", - ответил 33-летний Гулиев на вопрос, как он относится к отстранению российских легкоатлетов от международных стартов из-за обострения ситуации на Украине.

5 июня бегун из Турции принял участие в забеге на 60 метров, который проходил на специально возведенном помосте в центре Москвы на Никольской улице. "Все было хорошо, - сказал Гулиев, не сумевший пробиться в финальный забег. - Единственный минус заключался в том, что я не смог адаптироваться к помосту. Дорожка резонировала, я не сумел достичь того результата, которого хотел. В Европе тоже проводят беговые соревнования на помостах, но нечасто".

Спортсмен сказал, что приезд в Москву является одним из этапов подготовки к чемпионату мира, который пройдет в августе в Будапеште. "Я приму здесь участие и в других соревнованиях, побегу 100 и 200 метров. Мне нужно еще выполнить квалификационные нормативы, буду готовиться. Раньше я имел возможность тренироваться в Новогорске, последний раз это было в 2019 году, но затем из-за финансовых проблем нам пришлось отказаться от этих сборов", - добавил Гулиев.

В активе спортсмена есть также золотая медаль чемпионата Европы 2018 года на дистанции 200 метров. До 2011 года Гулиев выступал за сборную Азербайджана, уроженцем которого он является. До переезда в Турцию спортсмен вел переговоры с Всероссийской федерацией легкой атлетики о получении российского гражданства, которые завершились безрезультатно.