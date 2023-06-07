Черчесов считает, что в суперфинале Кубка России по футболу нет фаворита

В решающем матче сыграют ЦСКА и "Краснодар"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Фаворита в суперфинале Фонбет - Кубка России по футболу нет, "Краснодар" и ЦСКА хорошо провели последние матчи. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ныне возглавляет венгерский "Ференцварош".

"Кто фаворит суперфинала Кубка России? Фаворитов нет в таком матче, обе команды хорошо играют в последних матчах, - сказал Черчесов. - Поэтому главное, чтобы зритель заполнил стадион и игра удалась".

В суперфинале Кубка России сыграют ЦСКА и "Краснодар". Встреча пройдет 11 июня и начнется в 17:00 мск.

3 июня завершился сезон-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, "Краснодар" расположился на шестой позиции.

ЦСКА в последний раз играл в финале турнира в 2016 году, команда уступила петербургскому "Зениту" (1:4). На счету армейского клуба семь побед в Кубке России, четыре раза красно-синие проигрывали в финале. "Краснодар" во второй раз сыграет в матче за Кубок России. В сезоне-2013/14 команда играла в финале турнира и уступила "Ростову": основное и дополнительное время матча завершились со счетом 0:0, в серии пенальти "Краснодар" уступил со счетом 5:6.