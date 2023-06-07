СМИ: Месси станет футболистом американского клуба "Интер Майами"

По информации источника, аргентинец отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии

ТАСС, 7 июня. Аргентинский нападающий Лионель Месси принял решение перейти в американский футбольный клуб "Интер Майами". Об этом в среду сообщает журналист аргентинской радиостанции Radio Continental Эрнан Кастильо.

"Месси отказался от больших денег, которые он мог бы заработать, перейдя в клуб из Саудовской Аравии. Он знает, что ему не суждено вернуться в "Барселону". Месси обо всем договорился с клубом "Интер Майами" и будет играть за них. Это принятое решение", - сказал Кастильо.

3 июня французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Месси по окончании нынешнего сезона, аргентинец выступал за парижскую команду с лета 2021 года. В составе ПСЖ игрок провел 74 матча в различных турнирах, отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Месси дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

Месси 37 лет, с 2003 по 2021 годы он играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, 7-й раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

30 мая портал Foot Mercato сообщил, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт, согласно которому он заработает €1,2 млрд. В мае агентство Франс Пресс со ссылкой на анонимный источник в королевстве сообщило о том, что переход нападающего в одну из команд Саудовской Аравии является "решенным вопросом".