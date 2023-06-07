Черчесов считает, что Дзюба умеет привлекать к себе интерес в РПЛ

В прошедшем сезоне нападающий провел за "Локомотив" 13 матчей и забил 8 голов

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Локомотив" Артем Дзюба умеет играть и привлекать к себе внимание в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ). Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ныне возглавляет венгерский "Ференцварош".

"Сколько на высоком уровне сможет играть Артем Дзюба? Это зависит от многих факторов: от него самого, от генетики определенной, от травм, от которых никто не застрахован, от клуба, где ты играешь, - сказал Черчесов. - Много нюансов. Самое главное, я ему желаю здоровья. То, что он умеет играть и давать лиге интереса к нему, вы видите сами".

В феврале Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. 25 мая пресс-служба железнодорожников сообщила о продлении контракта Дзюбы с клубом до конца сезона 2023/24 с возможностью продления на один год.

Дзюбе 34 года. В прошедшем сезоне нападающий провел в составе железнодорожников 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. В августе 2022 года Дзюба подписал контракт с турецким клубом "Адана Демирспор", за который провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом. 6 ноября Дзюба расторг контракт с турецкой командой по обоюдному согласию сторон.