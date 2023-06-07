РУСАДА в мае отметило снижение числа нарушений правил доступности для допинг-тестирования

За месяц агентство зафиксировало 15 подобных нарушений

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Инспекторы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) в мае 2023 года зафиксировали 15 случаев нарушений спортсменами правил доступности для тестирования. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе РУСАДА.

"В мае было зафиксировано 15 нарушений правил доступности для тестирования", - сообщила собеседница ТАСС.

В апреле РУСАДА зафиксировало 20 подобных нарушений, в марте - 11, за 12 месяцев 2022 года - 375.

Спортсмен в случае трехкратного нарушения правил доступности может быть отстранен от участия в соревнованиях и централизованных тренировочных сборах и позднее дисквалифицирован.