Наследие или деньги. Месси предстоит принять одно из самых важных решений в карьере

Аргентинец в июне покинул французский "Пари Сен-Жермен", за который выступал с 2021 года

В начале июня французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из команды чемпиона мира по футболу 2022 года в составе сборной Аргентины, семикратного обладателя "Золотого мяча" нападающего Лионеля Месси. После завоевания огромного числа трофеев 35-летний Месси оказался перед одним из самых главных выборов в карьере - продолжить свой легендарный путь из рекордов и трофеев в Европе или стать самым высокооплачиваемым футболистом мира и написать новую историю в Саудовской Аравии.

ПСЖ объявил о переходе Месси в августе 2021 года, контракт с игроком заключили на два года с возможностью продления еще на один сезон. Переходя в ПСЖ, Месси сразу же заявил, что его мечта - вновь выиграть самый престижный клубный европейский турнир - Лигу чемпионов. Главным достижением основанного в 1970 году ПСЖ был выход в финал турнира 2020 года, где команда уступила германской "Баварии". Владельцы ПСЖ возлагали большие надежды на атакующую тройку с Месси, молодым французским форвардом Килианом Мбаппе и бразильцем Неймаром, который ранее выступал за "Барселону" и сыграл важную роль в переходе Месси, о чем заявлял сам аргентинец.

В первом сезоне с ПСЖ Месси стал чемпионом Франции, однако в Лиге чемпионов команда не смогла пройти дальше 1/8 финала. Утешительным призом для аргентинца в сезоне-2021/22 стал седьмой в карьере "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В следующем сезоне Месси одержал долгожданную победу на чемпионате мира вместе со сборной Аргентины, а Международная федерация футбола (ФИФА) признала его лучшим игроком года. Однако с ПСЖ Месси так и не удалось показать что-то выдающееся в Лиге чемпионов, парижане вновь не смогли пройти дальше 1/8 финала. Болельщики парижского клуба, раздраженные от вечного ожидания европейского триумфа, сразу же потребовали убрать звездного аргентинца из команды. Тогда же в СМИ появилась информация, что Месси может покинуть ПСЖ в конце сезона. В апреле журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил, что клуб "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии предложил Месси контракт с зарплатой €400 млн в год.

Лионель Месси (слева) © EPA-EFE/ YOAN VALAT

1 мая стало известно, что футболист покинул расположение ПСЖ без разрешения клуба и отправился в Саудовскую Аравию, позднее французская радиостанция RMC Sport сообщила, что игрока отстранили от матчей на две недели. Стало понятно, что Месси проводит последний сезон за ПСЖ, однако в самом клубе не торопились объявлять об уходе звездного аргентинца, а противоречия в этом вопросе доходили до трагикомичности.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье на пресс-конференции перед матчем заключительного тура чемпионата Франции с "Клермоном" сообщил, что Месси покинет команду по окончании сезона. В тот же день в ПСЖ опровергли слова Гальтье. 3 июня Романо со ссылкой на телеканал ESPN привел комментарий Месси, в котором футболист объявляет об уходе из клуба, за ним последовали другие СМИ. Впоследствии журналист и его коллеги одновременно удалили сообщения об уходе Месси, но спустя несколько часов ПСЖ все-таки объявил официально о том, что аргентинец покинет команду.

Деньги для Месси и репутация для Саудовской Аравии

Противостояние Месси и пятикратного обладателя "Золотого мяча" Криштиану Роналду в чемпионате Испании стало одним из самых ярких в истории мирового футбола. Их соперничество и соревнование в бесконечных рекордах выходило за границы привычного понимания игры. Если Месси заключит контракт с "Аль-Хилялем" на €400 млн в год, он может стать самым высокооплачиваемым футболистом в мире и вернуть величайшее противостояние, поскольку в декабре Роналду заключил контракт с саудовским "Аль-Насром".

Лионель Мессии и Криштиану Роналду, 2012 год © AP Photo/ Manu Fernandez, File

Саудовская Аравии давно вынашивает амбициозный план развития футбола в стране и даже рассчитывает провести чемпионат мира 2030 года. В стране запустили большой проект, направленный на расширение инвестиционных возможностей в спортивном секторе. Теперь частные компании смогут приватизировать футбольные клубы, а это значит, что в ближайшем будущем чемпионат Саудовской Аравии может стать одним из самых богатых в мире.

Возрождение противостояния Роналду - Месси, а также приход в чемпионат страны многолетнего форварда "Реала" Карима Бензема и победителя мундиаля Нголо Канте привлекут внимание к национальному чемпионату. Звездные игроки поведут за собой клубы, что поможет местным воспитанникам повышать уровень мастерства. Однако Месси не спешит отвечать согласием на выгодное предложение. По информации портала Goal, он попросил "Аль-Хиляль" отложить его переход до 2024 года. Скорее всего, затянувшаяся пауза связана с желанием игрока вернуться домой - в испанскую "Барселону".

Возвращение в "Барселону"

В августе 2021 года заявление "Барселоны" об уходе Месси шокировало весь мир. Никто не мог представить, что футболист покинет один из самых титулованных клубов в истории, проведя в нем 20 лет. Контракт Месси с "Барселоной" истек 30 июня 2021 года, после чего игрок не смог подписать новое соглашение из-за регламента чемпионата Испании и долгов каталонского клуба.

Согласно регламенту чемпионата Испании, объем расходов клубов должен зависеть от их заработка. В сезоне-2019/20 "Барселона" тратила на зарплаты €671 млн, что превышало потолок возможных расходов почти в два раза. Это обстоятельство и заставило руководство каталонского клуба отказаться от своего воспитанника. Перед уходом из "Барселоны" Месси провел прощальную пресс-конференцию, а видео его слез облетело весь мир. Вместе с клубом аргентинец выиграл 35 трофеев, среди которых 10 побед в чемпионате Испании, 7 - в Кубке Испании, 8 - в Суперкубке Испании, 4 - в Лиге чемпионов, по 3 - в Суперкубке УЕФА и в клубном чемпионате мира.

Лионель Месси с кубком Лиги чемпионов, 2015 год © AP Photo/ Martin Meissner

Месси родился в Аргентине, но большую часть жизни провел именно в Барселоне: в 14 лет игрок на салфетке подписал первый контракт с клубом, а за основную команду выступал с 2003 года, позднее вытеснив из состава самого Роналдиньо. "Барселона" в буквальном смысле подарила Месси путевку в жизнь - в детстве у футболиста был диагностирован дефицит гормона роста, но клуб взял все финансовые расходы на лечение будущей звезды на себя. "Эта команда - моя жизнь, - говорил Месси за год до ухода. - У нас любовная история с "Барселоной", клуб дал мне все". Эту любовь разделяют как болельщики, так и действующее руководство - в октябре 2022 года президент "Барселоны" Жоан Лапорта сообщил, что клуб установит статую Месси.

5 июня отец и агент Лионеля Месси Хорхе Месси сообщил, что его сын хотел бы вновь выступать в составе "Барселоны". Того же хочет и главный тренер "Барселоны" Хави, который играл с Месси в каталонском клубе с 2003 по 2015 год. "Наши приоритеты ясны: я бы очень хотел, чтобы Месси вернулся в "Барселону", - сказал Хави. Казалось бы, возвращению Месси в "Барселону" больше ничего не мешает, но в самое ожидаемое воссоединение мирового футбола вновь вмешался регламент чемпионата Испании. Сам Месси готов играть в "Барселоне" даже бесплатно, но по правилам это невозможно - минимальный доход футболиста в год должен составлять не менее €200 тыс.

Месси помогут вернуться в "Барселону"

27 марта Sport.es сообщил, что североамериканские клубы Главной футбольной лиги (MLS) готовы взять на себя часть выплат по контракту Месси, если он согласится перейти в "Интер Майами". По мнению клубов, переход Месси в лигу повысит рейтинги трансляций и привлечет новых спонсоров, что будет выгодно всем. Также выступление форварда в США положительно скажется на ажиотаже вокруг предстоящего чемпионата мира 2026 года, который страна примет вместе с Канадой и Мексикой.

Главный тренер "Барселоны" Хави и Лионель Месси © EPA-EFE/ Enric Fontcuberta

Чтобы Месси оказался в США, "Интер Майами" вызвался помочь аргентинцу вернуться в "Барселону". 31 мая французская газета "Экип" сообщила, что американский клуб планирует оформить трансфер аргентинца, а затем отдать его в аренду в "Барселону" на 6 или 18 месяцев, удерживая при этом большую часть зарплаты игрока, чтобы каталонцы избежали финансовых проблем. 2 июня Sport.es сообщил, что "Интер Майами" сделал предложение Месси о четырехлетнем контракте на общую сумму $200 млн.

Летом 2023 года один из лучших игроков в истории футбола обретет новый клуб. Любой из вариантов для продолжения карьеры Месси будет интригующим, но конец многочисленных слухов о переходах может положить только он сам. Нельзя с уверенностью сказать, вернется ли Месси в ставшую родной "Барселону" или отправится в другую часть света. Но известно одно: Месси еще есть, что доказывать, и он не один год будет радовать любителей футбола по всему миру.

Корреспондент ТАСС Роман Шлуинский