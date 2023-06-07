Игорь Акинфеев является шестикратным чемпион России в составе ЦСКА

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Капитан и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим российским голкипером на данный момент. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, который ныне возглавляет венгерский "Ференцварош".

"Лучший российский вратарь сейчас? Игорь Акинфеев. Потому что он лучший, ответ очевиден", - сказал Черчесов.

Акинфееву 37 лет, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2003 года. Вратарь провел 34 матча в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) и Фонбет - Кубке России, 11 раз сыграв "на ноль". В составе ЦСКА Акинфеев шесть раз выиграл чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России, семь - суперкубка страны. В сезоне-2004/05 вместе с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА. Всего за армейский клуб Акинфеев провел 739 матчей, 309 раз не пропустив мячей.

В составе сборной России Акинфеев провел 111 матчей, 48 раз сыграв "на ноль". В 2008 году вместе с национальной командой стал бронзовым призером чемпионата Европы.