Испанский мотогонщик скончался после аварии в гонке на острове Мэн

За историю проведения гонок на острове Мэн погибло более 260 спортсменов

ТАСС, 7 тюня. Испанский мотогонщик Рауль Торрас Мартинес погиб в аварии во время гонки Tourist Trophy (TT) на острове Мэн. Об этом в среду сообщает пресс-служба соревнований.

"С большой грустью сообщаем, что 46-летний Рауль Торрас Мартинес погиб в результате несчастного случая во время первой гонки 2023 года на острове Мэн. Авария произошла на последнем круге. Рауль был опытным участником, он дебютировал в 2017 году, принял участие в 21 заезде и завоевал 18 бронзовых наград", - говорится в сообщении.

Гонки TT на острове Мэн проводятся с 1907 года, они считаются одними из самых опасных мотогонок. За историю проведения в них погибло более 260 спортсменов.

В 2023 году гонки проходят с 29 мая по 10 июня.