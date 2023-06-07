Тарпищев: Хачанов достойно сыграл против Джоковича в четвертьфинале Roland Garros

Президент Федерации тенниса России считает, что отечественные спортсмены в целом достойно выступили на соревнованиях

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Карен Хачанов здорово играл в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros) против серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Надо отметить, что наши теннисисты во Франции в принципе достойно выступили. Что касается Хачанова, то он явно прибавил, - сказал Тарпищев. - С Джоковичем он играл здорово в целом, прибавил в технико-тактических действиях. В целом, если бы он нашел возможность убрать "свечки", которыми Джокович закидывал, то были бы шансы на успех".

Матч завершился победой Джоковича со счетом 4:6, 7:6 (7:0), 6:2, 6:4. Сербский теннисист, посеянный под третьим номером, впервые проиграл сет на текущем турнире. Хачанов был последним представителем России на турнире в одиночном разряде.