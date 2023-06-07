Аршавин считает, что следующий сезон в РПЛ не будет таким легким для "Зенита"

Обладатель Кубка УЕФА отметил, что конкуренцию петербургскому клубу смогут составить ЦСКА и "Локомотив"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Сезон-2023/24 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) не будет таким легким для петербургского футбольного клуба "Зенит". Такое мнение ТАСС в среду высказал обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА в составе "Зенита" Андрей Аршавин.

"Главный итог сезона в том, что "Зенит" выиграл 10-е чемпионство и теперь может носить две звезды на своей груди, - сказал Аршавин. - Но я думаю, что конкуренция будет, следующий год не получится таким легким. Потому что и ЦСКА поднакопит "мяса", "Локомотив", если будет выглядеть так же, как и весной, да и у нас еще тоже непонятности с составом. Конкуренция всегда есть, просто на данном этапе "Зенит" очень мощно выглядит".

3 июня завершился сезон-2022/23 РПЛ, "Зенит" досрочно выиграл чемпионат. Всего на счету сине-бело-голубых девять побед в чемпионатах России (2007, 2010, 2012, 2015, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), в 1984 году команда единственный раз выиграла чемпионат СССР. Теперь на эмблеме "Зенита" две звезды, которые добавляются на логотип за каждые пять чемпионств, включая титулы в чемпионатах СССР.

Новый сезон РПЛ стартует 23 июля.