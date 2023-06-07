Аршавин заявил, что не видит смысла в сборах команды России без товарищеских игр

В мае РФС сообщил, что тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Команда России по футболу должна проводить сборы в том случае, если будет договоренность о проведении матчей с другими сборными. Такое мнение ТАСС в среду высказал бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин.

"Когда игры есть, конечно, нужно [собираться сборной России]. Когда матчей нет, то я не вижу смысла просто собираться для сбора", - сказал Аршавин.

30 мая пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что следующий тренировочный сбор национальной команды пройдет осенью. Решение об отмене летнего сбора принималось после консультаций с тренерским штабом сборной России и клубами.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.