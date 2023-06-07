Тарпищев: попадание трех россиян в топ-10 рейтинга ATP является историческим успехом

В десятку лучших по итогам недели войдут россияне Даниил Медведев, Андрей Рублев и Карен Хачанов

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Попадание трех представителей России в первую десятку рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) является историческим успехом. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Это, безусловно, историческое достижение наших ребят. Когда у нас такое было у мужчин? У женщин было и четверо в десятке, - сказал Тарпищев. - Для нас это успех".

"Каждый из них - уникальный теннисист, все разные. Медведев, кстати, был в форме перед началом турнира. Вопрос только в том, чтобы вработаться. Не сумел, но ничего страшного", - добавил собеседник ТАСС.

Обновленный рейтинг ATP будет опубликован 12 июня. Карен Хачанов вернется в топ-10 впервые с октября 2019 года. В первую десятку рейтинга также входят россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев, которые на данный момент занимают второе и седьмое места соответственно.

Медведев уступил бразильцу Тьяго Уайлду в первом круге Открытого чемпионата Франции, Рублев проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в третьем круге. Хачанов уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале.