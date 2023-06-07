В "Нефтехимике" рассказали о причинах перехода хоккеиста Галимова в "Спартак"

30 апреля у нападающего закончился контракт

МОСКВА, 7 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий Ансель Галимов решил перейти из хоккейного клуба "Нефтехимик" в столичный "Спартак" в связи с семейными обстоятельствами. Об этом ТАСС в среду рассказали в нижнекамском клубе.

"У него 30 апреля закончился однолетний контракт. Мы ему сделали предложение, но он сделал свой выбор в пользу клуба в Москве, где у него живет семья. Ему там удобней жить, работать и играть", - рассказал собеседник агентства.

32-летний Галимов провел в составе "Нефтехимика" два года, в конце текущего сезона он стал неограниченно свободным агентом. В 67 матчах регулярного сезона-2022/23 Фонбет - Континентальной хоккейной лиги Галимов набрал 27 очков по системе "гол+пас" (13+14), в шести играх плей-офф он забросил 2 шайбы. В составе "Авангарда" Галимов в 2019 году стал финалистом Кубка Гагарина, ранее он также выступал в московском "Динамо" (2015-2017) и "Спартаке" (2019-2020).

В нынешнее межсезонье состав "Спартака" пополнили лучший бомбардир "Нефтехимика" в регулярном чемпионате и плей-офф форвард Павел Порядин, нападающий "Металлурга" Александр Бурмистров, вратарь "Салавата Юлава" Андрей Кареев и защитник "Сибири" словак Михал Чайковски. Также к "Спартаку" от "Металлурга" перешли права на нападающего Николая Голдобина. В сезоне-2022/23 "Спартак" не сумел выйти в плей-офф, заняв девятое место в Западной конференции.