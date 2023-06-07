7 июня, 08:50
Сборные по футболу

Аршавин рассказал, что не видит смысла в вызове Дзюбы в сборную России

Артем Дзюба в прошедшем сезоне в 13 матчах за "Локомотив" забил 8 мячей

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России Андрей Аршавин не видит смысла в вызове нападающего московского "Локомотива" Артема Дзюбы в национальную команду. Об этом Аршавин рассказал ТАСС в среду.

"Дзюба удивил, да, что забил весной и просто хорошо играл, - сказал Аршавин. - Может ли претендовать на сборную? Не вижу смысла. Зачем?"

В феврале Дзюба подписал контракт с "Локомотивом" до конца сезона. 25 мая пресс-служба железнодорожников сообщила о продлении контракта Дзюбы с клубом до конца сезона 2023/24 с возможностью продления на один год. В прошедшем сезоне нападающий провел 13 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. 

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