7 июня, 09:03
Допинг в спорте

В РУСАДА отметили рост числа запросов от спортсменов на использование запрещенных лекарств

Всего за месяц в агентство поступило 13 таких запросов, из которых были одобрены 8

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в мае получило от спортсменов 13 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, что в 2,6 раза больше, чем в апреле. Об этом свидетельствуют материалы РУСАДА, имеющиеся в распоряжении ТАСС со среды.

"В мае в РУСАДА поступило 13 запросов на оформление терапевтического использования, восемь ранее поданных запросов были одобрены", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

В апреле в РУСАДА поступило 5 запросов на оформление терапевтического использования, в марте - 21, в феврале - 8, в январе - 6.

С января по декабрь 2022 года в РУСАДА поступило 78 запросов на оформление терапевтического использования, 40 запросов было одобрено.

Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством. 

Теги:
Допинг
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