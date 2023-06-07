"Ак Барс" объявил о переходе лучшего игрока прошлого сезона КХЛ Яшкина

Соглашение рассчитано на три года

ТАСС, 7 июня. Чешский нападающий Дмитрий Яшкин подписал контракт с казанским клубом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барсом". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с игроком рассчитан на три года.

"Я рад присоединиться к такому большому клубу, переговоры были непростые, но в то же время четкие и понятные. Все знают, что "Ак Барс" - перспективная команда, которой в прошлом сезоне совсем немного не хватило до Кубка Гагарина. Надеюсь, что смогу дать команде то, чего как раз не хватило, чтобы добиться главной цели. В составе я знаком почти со всеми, многих ребят знаю лично, остальных - по противостояниям в течение сезона, хочется поскорее со всеми увидеться и начать работу", - сказал Яшкин.

Яшкину 30 лет, с 2022 года он играл за петербургский СКА, об уходе игрока из клуба 31 мая сообщил главный тренер команды Роман Ротенберг. В сезоне-2022/23 форвард стал лучшим бомбардиром и снайпером регулярного чемпионата, в 67 матчах набрав 62 очка (40 голов + 22 результативные передачи). В 14 матчах плей-офф Яшкин набрал 7 очков (5+2). Ранее Яшкин играл за клубы Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона", "Сент-Луис", "Вашингтон".

С 2019 по 2021 год Яшкин играл за московское "Динамо", в составе которого стал самым ценным игроком регулярного чемпионата в сезоне-2019/20 и лучшим снайпером регулярного чемпионата в сезоне-2020/21.