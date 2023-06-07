Совет ISU обсудит вопрос допуска российских спортсменов

Александр Кибалко отметил, что примет участие на заседании органа в Будапеште

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Совет Международного союза конькобежцев, скорее всего, обсудит вопрос допуска российских спортсменов на соревнования. Об этом ТАСС в среду заявил член исполкома ISU Александр Кибалко.

"Как избранный от России год назад член совета, я буду на заседании в Будапеште в качестве одного из шести представителей конькобежного спорта и шорт-трека, - сказал Кибалко. - Вопрос о допуске россиян, скорее всего, станет одним из пунктов повестки".

1 марта 2022 года ISU отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. В апреле организация сообщила, что вопрос их возвращения будет обсуждаться в июне или октябре.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов исключительно в нейтральном статусе, причем они не должны быть связаны с вооруженными силами или органами национальной безопасности.