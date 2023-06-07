Свирин: на чемпионат мира планируют допустить мизерное количество российских гребцов

Окончательное решение по участию будет приниматься тренерским штабом и спортсменами, отметил президент Федерации гребного спорта России

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Международная федерация гребного спорта (World Rowing) намерена допустить на предолимпийский чемпионат мира мизерное количество российских гребцов, что ставит под вопрос целесообразность их участия в этом турнире. Об этом ТАСС сообщил в среду президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

Исполком World Rowing в среду принял решение допустить ограниченное число спортсменов, имеющих российский или белорусский паспорт, до соревнований в качестве индивидуальных нейтральных атлетов в ограниченном количестве лодочных классов на предстоящем чемпионате мира.

"Мы находились в режиме ожидания решения исполкома, потому что давно вели диалог с международной федерацией, - заявил Свирин. - Но сейчас мы видим, что нам дают возможность заявить мизерное количество спортсменов. На чемпионате и молодежном первенстве мира мы можем заявить одиночки и двойки без рулевого, а у основы есть еще неолимпийский класс - одиночка легкого веса. У юношей и девушек до 19 лет представительство будет побольше, но крупных классов все равно нет - ни четверок, ни восьмерок парных".

"Сейчас будем обсуждать этот вопрос с тренерским составом и участвующими в подготовке спортсменов организациями, а потом будем принимать решение. Получается, что на соревнованиях могут выступить один-два спортсмена, к которым предъявляются жесткие требования, также пока непонятно, как будет регламентировано их присутствие на чемпионате мира, кто может сопровождать наших гребцов. Небольшое окошечко открылось, только единицы могут участвовать в чемпионате мира. Окончательное решение по участию будет приниматься тренерским штабом и спортсменами, которые сами должны определиться, готовы ли участвовать в этой истории", - добавил собеседник ТАСС.

Свирин также объяснил, почему международная федерация не допустила до соревнований восьмерки и четверки. "World Rowing, как я понимаю, считает восьмерки и четверки командными состязаниями, поэтому пошла навстречу рекомендациям МОК, который настаивает на допуске только отдельных спортсменов из России и Белоруссии, хотя всегда считалось, что у нас индивидуальный вид спорта. На юношеское первенство мира, которое пройдет в августе в Париже, хотят допустить наших спортсменов во всех классах, кроме восьмерок и парных четверок. На первенство мира до 23 лет могут ехать только одиночки и двойки без рулевого, то есть всего 6 спортсменов из 48, которых раньше мы могли заявить, на взрослый чемпионат мира дополнительно разрешат поехать мужской и женской двойкам легкого веса, которые не являются олимпийскими классами", - заключил он.

Критерии World Rowing

Допуск спортсменов будет определяться рядом критериев, включая проверку биографических данных, чтобы убедиться в непричастности к СВО или ее поддержке, а также усиленный процесс антидопингового контроля.

Спортсмены будут допущены до соревнований с принципом "абсолютного нейтралитета", включая отсутствие флагов, гимна, униформы и эмблем. Спортсмены, связанные с вооруженными силами или публично поддержавшие специальную военную операцию, будут исключены. Российские и белорусские спортсмены смогут принять участие в чемпионате мира по академической гребле в Белграде, молодежном чемпионате мира по академической гребле в Пловдиве, чемпионате мира по гребле среди спортсменов до 19 лет в Париже и чемпионате мира по прибрежной гребле в итальянской Барлетте.