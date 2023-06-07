Женская сборная России по гандболу в августе проведет сбор в Китае

Российская команда примет участие в тренировочных матчах

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Женская команда России по гандболу в начале августе проведет сбор в Китае, где запланированы товарищеские матчи. Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор Федерации гандбола России Лев Воронин.

"Женская сборная с 1 по 8 августе выезжает в Китай для участия в тренировочных матчах", - сказал Воронин.

Российские гандболисты в связи с событиями на Украине лишены возможности выступать на международной арене. Мужская сборная уже потеряла шансы на попадание на Олимпиаду 2024 года в Париже, женская команда может отобраться туда через декабрьский чемпионат мира, если получит на него специальное приглашение - wild card.

Женская сборная России является победителем Олимпиады в Рио-де-Жанейро и серебряным призером Игр в Токио.