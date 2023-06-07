Чесноков назвал закономерным возвращение теннисиста Хачанова в топ-10 мирового рейтинга

Андрей Чесноков отметил, что российский теннисист хорошо провел Roland Garros

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Российский теннисист Карен Хачанов хорошо сыграл на Roland Garros и закономерно вернулся в первую десятку мирового рейтинга. Такое мнение ТАСС в среду высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

"Карен провел хороший турнир, начинал он тяжело, но потом стал одерживать хорошие победы. Если говорить о вчерашнем матче, то Карен здорово начал, но потом у него явно закончился бензин. На мой взгляд, это был лучший матч Карена против Джоковича, даже когда он несколько лет назад сумел выиграть, так здорово не играл. В целом Хачанов здорово играл, он заметно прибавил и закономерно вернулся в топ-10 рейтинга", - сказал Чесноков.

На Roland Garros Хачанов дошел до четвертьфинала, где уступил третьей ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счетом 6:4, 6:7 (0:7), 2:6, 4:6. По итогам турнира Хачанов вернется в первую десятку мирового рейтинга впервые с 2019 года.

Roland Garros завершится 11 июня.