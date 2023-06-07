Умер бывший футболист сборной Латвии Гинтс Фрейманис

Ему было 38 лет

ТАСС, 7 июня. Защитник Гинтс Фрейманис, выступавший за сборную Латвии по футболу, умер на 39-м году жизни. Об этом сообщило в среду Латвийское телевидение.

В октябре 2021 года Фрейманису диагностировали рак кожи. Футболист умер 6 июня.

"Гинтс Фрейманис навсегда останется в памяти болельщиков как непреклонный боец на поле, готовый на все ради команды", - говорится в сообщении Латвийской федерации футбола, которое приводит Латвийское телевидение.

Фрейманис выступал за "Елгаву", "Ригу", "Спартак" из Юрмалы и ирландский "Сент-Патрикс Атлетик". В составе "Елгавы" он четырежды стал обладателем Кубка Латвии. За латвийскую сборную защитник провел 13 матчей и забил 1 гол.