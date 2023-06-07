Суперкубок России по футболу 2023 года пройдет в Казани

В матче сыграют "Зенит" и победитель Кубка России, который определится 11 июня

КАЗАНЬ, 7 июня. /ТАСС/. Футбольный Суперкубок России перед стартом сезона-2023/24 пройдет в Казани. Об этом в среду ТАСС сообщил министр спорта Татарстана Владимир Леонов

"Решение принято, Суперкубок России по футболу будет в Казани на "Ак-Барс - Арене", - сообщил Леонов.

Матч между "Зенитом", ставшим чемпионом России, и обладателем кубка страны состоится 15 июля. В суперфинале Кубка России 11 июня сыграют ЦСКА и "Краснодар".

Суперкубок России проводится с 2003 года. В матче принимают участие чемпион России и обладатель кубка страны. Предыдущий матч проходил в Санкт-Петербурге, победу одержал "Зенит", обыгравший московский "Спартак" (4:0).