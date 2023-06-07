Травма помешала 85-летнему призеру Олимпиад Тер-Ованесяну выступить на турнире в Москве

В январе на турнире в Москве Тер-Ованесян давал мастер-класс молодым спортсменам и в одной из попыток прыгнул на 3,23 метра

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр 1960 и 1964 годов в прыжках в длину 85-летний Игорь Тер-Ованесян отказался от участия в Дне прыжков в длину и тройным, который пройдет в среду в рамках Недели легкой атлетики в Москве. Об этом ТАСС сообщили в среду в оргкомитете турнира.

"Тер-Ованесян травмировался и выступать не будет", - сказала собеседница агентства.

Двукратный призер Олимпийских игр Тер-Ованесян, который 19 мая отпраздновал 85-летний юбилей, имеет также в активе три золотые и две серебряные награды чемпионатов Европы, он был рекордсменом мира с результатом 8,31 метра и однажды повторил мировой рекорд (8,35).

25 января на турнире в Москве Тер-Ованесян давал мастер-класс молодым спортсменам и в одной из попыток прыгнул на 3,23 метра.

Мировой рекорд в прыжках в длину для спортсменов старше 85 лет принадлежит японцу Мамору Сайто (3,83).