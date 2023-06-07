Первая ракетка мира Свёнтек вышла в полуфинал Roland Garros

Польская теннисистка в четвертьфинале в двух сетах обыграла Коко Гауфф из США

ТАСС, 7 июня. Польская теннисистка Ига Свёнтек обыграла американку Коко Гауфф в четвертьфинале Roland Garros. Встреча прошла в среду в Париже.

Матч закончился со счетом 6:4, 6:2 в пользу Свёнтек, получившей на турнире первый номер посева. Гауфф была посеяна под шестым номером. Спортсменки играли друг против друга в финале Открытого чемпионата Франции прошлого сезона, тогда победу одержала польская спортсменка - 6:1, 6:3.

В полуфинале Свёнтек сыграет с бразильянкой Беатрис Хаддад Майей (14-й номер посева), которая ранее в среду победила представительницу Туниса Онс Жабер (7) - 3:6, 7:6 (7:5), 6:1. В другом полуфинальном матче встретятся белоруска Арина Соболенко и Каролина Мухова из Чехии, игра пройдет в четверг.

Свёнтек 22 года, она занимает первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету 13 титулов под эгидой организации, в том числе 3 победы на турнирах Большого шлема - на Открытом чемпионате Франции (2020, 2022) и на Открытом чемпионате США (2022).

Гауфф 19 лет, она располагается на шестом месте в мировом рейтинге, на ее счету 3 титула WTA. Выход в финал Открытого чемпионата Франции 2022 года - лучший результат американки на турнирах Большого шлема.

Открытый чемпионат Франции является вторым в сезоне турниром Большого шлема. Он проводится на грунтовом покрытии, его призовой фонд составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде запланирован на 10 июня. Из россиянок соревнования выигрывали Анастасия Мыскина (2004), Светлана Кузнецова (2009) и Мария Шарапова (2012, 2014).